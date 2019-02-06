Fırtına Bodrum'a Zarar Verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan fırtına, ev balkonlarındaki tahta güneşlikleri uçurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan fırtına, ev balkonlarındaki tahta güneşlikleri uçurdu. Ağaçlar da devrilirken, otomobillerde maddi hasar oluştu.



Bodrum'da dün (salı) saat 23.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar, gece yarısından sonra fırtınaya döndü. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kumbahçe Mahallesi Kiremit Sokak üzerinde bulunan 4 evin balkonundaki tahta güneşlikler ve güneş enerji sistemleri metrelerce uçarak sokağa savruldu. Uçan malzemelerin isabet ettiği park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği belirtildi. İlçe merkezinde de bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde maddi hasar oluşurken, aracın hacizli olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Otomobil, çekici yardımıyla trafik otoparkına çekildi. Bugün saat 05.00 sıralarında rüzgar etkisini yitirdi, kentte yağmur sürüyor.



'KORKU FİLMİ GİBİYDİ'



Mahalle sakinlerinden Dicle Şimşek, yaşadıklarının korku filmi gibi olduğunu belirterek, Büyük bir gürültü duyduk. Arkasından balkonun güneşliği uçtu, çıkamadık evden. Alt katta mahsur kaldık, elektrikler gitti. Neyse ki çok büyük bir hasar yokmuş ama kötüydü yani gece, korku filmi gibiydi dedi.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçede metrekareye 13 kilogram yağmur düştü.

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