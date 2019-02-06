Fırtına Bodrum'u Bu Hale Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.



Bodrum'da dün gece saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına turizm kentinde hayatı ferç etti. Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar, direkler devrildi. Omurca Mahallesinde bulunan bir evin şiddetli fırtına nedeniyle çatısı uçtu. Ev sahibi Dicle Şimşek, evden çıkamadıklarını ve korku filmi gibi bir gece yaşadıklarını ifade etti. Dicle, "Korkudan evden çıkamadık" dedi.



Maddi zararın meydana geldiği ilçede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.



(İHA)

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