Son Dakika Haberleri: Fırtına Bodrum'u Yıktı Geçti...çatılar Uçtu, Ağaçlar ve Direkler Devrildi

Fırtına Bodrum'u Yıktı Geçti...çatılar Uçtu, Ağaçlar ve Direkler Devrildi

1 saat önce

Fırtına Bodrum'u yıktı geçti.

Fırtına Bodrum'u Yıktı Geçti...çatılar Uçtu, Ağaçlar ve Direkler Devrildi, System.String[]
Fırtına Bodrum'u yıktı geçti...Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı başlayan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Evinin çatısı uçan vatandaş ise evden dışarı çıkamadığını ve korku filmi gibi bir gece yaşadığını ifade etti.
Bodrum'da dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına turizm kentinde hayatı ferç etti. Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar, direkler devrildi. Omurca Mahallesinde bulunan bir evin şiddetli fırtına nedeniyle çatısı uçtu.
Ev sahibi Dicle Şimşek, evden çıkamadıklarını ve korku filmi gibi bir gece yaşadıklarını ifade etti. Dicle, "Korkudan evden çıkamadık" dedi.
Maddi zararın meydana geldiği ilçede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Bermek Eski Eşi Murat Başoğlu'na Dava Açtı: Silahlarını Elinden Alın İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı

Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtına Bodrum'u Yıktı Geçti...çatılar Uçtu, Ağaçlar ve Direkler Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]