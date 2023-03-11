Fırtına caminin minaresini yıktı

Caminin üzerine devrilen minare korku dolu anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fırtına nedeniyle minaresi caminin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken gürültüyü duyanlar büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.40 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Çamcılar köyünde meydana geldi.

Köyün adının verildiği caminin yaklaşık 25 yıl önce alüminyumdan yapıldığı öğrenilen minaresi fırtınayla caminin üzerine devrildi. Namaz saatinden sonra meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Minarenin devrilmesiyle birlikte caminin elektrikleri kesildi. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki minarenin gürültüsüyle sokağa çıktığını anlatan cami imamı Zeynel Çiçek, "Köyün hocasıyım. Evdeydik. Bir gürültü koptu. İlk önce deprem oluyor sandık. Baktım evde bir şey yok. Hemen aklıma minare geldi. Tabi ondan önce kuvvetli fırtına vardı. Maalesef fırtına neticesinde minaremiz yıkıldı. Rabbim beterinden korusun. İllaki el birliğiyle tekrardan yenisini yaparız. Allah başka acı göstermesin@ diye konuştu.

Devrilen minarenin tehlike arz ettiği ve kaldırılması gerektiği köy sakinleri tarafından ifade edildi.