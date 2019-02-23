Fırtına Çatıları Uçurdu
1 saat önce
Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatı kısmı uçtu.
Tekirdağ
'da etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatı kısmı uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün geceden itibaren etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fırtına nedeniyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'ya bağlı bir evin çatısı uçtu. Çatıdan uçan kalıntıların düştüğü yerde kimsenin olmayışı ise şans eseri bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.
Kent genelinde kar ve fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:40 Kaynak: İHA
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