Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu.



Yavuzeli ilçesinde fırtına etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bulunan 2 ayrı binanın çatısı uçtu. Çatısı zarar gören binaların çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik tedbiri alındı. Gün boyu süren fırtınanın yarın akşam saatlerine etkili olması bekleniyor. - GAZİANTEP