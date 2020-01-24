Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Fırtına çatıları uçurdu
6 saat önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu.
Yavuzeli ilçesinde fırtına etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bulunan 2 ayrı binanın çatısı uçtu. Çatısı zarar gören binaların çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik tedbiri alındı. Gün boyu süren fırtınanın yarın akşam saatlerine etkili olması bekleniyor. - GAZİANTEP
Son Dakika 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı