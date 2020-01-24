Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Fırtına çatıları uçurdu

6 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu.

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu.


Yavuzeli ilçesinde fırtına etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bulunan 2 ayrı binanın çatısı uçtu. Çatısı zarar gören binaların çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik tedbiri alındı. Gün boyu süren fırtınanın yarın akşam saatlerine etkili olması bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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