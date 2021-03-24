Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Fırtına çatıları uçurdu

ERZURUM - Erzurum'un Çat İlçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çok sayıda binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar Çat ilçesinde yıkıma neden oldu. İlçe merkezi ve bağlı köylerde bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ahırda hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.