Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
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Fırtına çatıları uçurdu

03.03.2022 12:57
Fırtına çatıları uçurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şiddetli fırtına iş yerlerinin çatısını uçurduSabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 ayrı iş yerinin çatısını uçurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şiddetli fırtına iş yerlerinin çatısını uçurdu

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 ayrı iş yerinin çatısını uçurdu. Bölgeye olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerde can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Olayda uçan çatılar nedeniyle binaların ve önlerindeki park halinde bulunan araçların da hasar gördüğü tespit edildi.

Fırtına nedeniyle bölgede oluşan maddi hasarın tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Fırtına çatıları uçurdu
Fırtına çatıları uçurdu
Fırtına çatıları uçurdu

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Gaziantep, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika


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