Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Fırtına çatıları uçurdu

04.03.2022 00:57
Fırtına çatıları uçurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şiddetli fırtına iş yerlerinin çatısını uçurduSabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 ayrı iş yerinin çatısını uçurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şiddetli fırtına iş yerlerinin çatısını uçurdu

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 ayrı iş yerinin çatısını uçurdu. Bölgeye olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerde can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Olayda uçan çatılar nedeniyle binaların ve önlerindeki park halinde bulunan araçların da hasar gördüğü tespit edildi.

Fırtına nedeniyle bölgede oluşan maddi hasarın tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin'den tarihi dönüşüme övgü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin'den tarihi dönüşüme övgü GAZİANTEP - Fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı GAZİANTEP - Fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı

Gaziantep, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement