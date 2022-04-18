Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
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Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu

18.04.2022 18:34

Sivas ve Yozgat'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas ve Yozgat'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şarkışla ilçesinde etkili olan rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

Fırtına nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısı uçtu. Çatının uçması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gültekin Mahallesi'nde de bir ağacın dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.

Yozgat

Yozgat'ta da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına, Çapanoğlu Mahallesi TOKİ konutlarında 7 katlı binanın çatısını uçurdu.

Kent genelinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu

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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Fırtına çatıları uçurdu Fırtına çatıları uçurdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
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