Sivas ve Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Sivas ve Yozgat'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şarkışla ilçesinde etkili olan rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.
Fırtına nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısı uçtu. Çatının uçması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gültekin Mahallesi'nde de bir ağacın dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.
Yozgat
Yozgat'ta da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına, Çapanoğlu Mahallesi TOKİ konutlarında 7 katlı binanın çatısını uçurdu.
Kent genelinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.
Kaynak: AA
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