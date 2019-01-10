Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi
14 dakika önce
Bursa'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.
Bursa
'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Gece yarısı başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos sabaha kadar devam etti. Fırtına sebebiyle merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi
'nde iki evin çatısı uçarak yolu kapattı. Çatı parçaları başka bir eve de çarptı. Evde hasar meydana gelirken, elektrik direği ve sokak lambaları ve bir aracın camı da kırıldı. Uludağ
yolunda ise bir işyerinin tabelası devrilip karayolunu kapattı. Cadde ve sokaklarda kaldırımda duran çelik konteyner çöp kutuları park halindeki araçlara çarpıp, yollara savruldu. Rüzgarın etkisiyle dükkanların önünde bulunan dört adet motorda devrilerek hasar gördü. Bazı caddelerde olaylara itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederken, UEDAŞ'a bağlı ekiplerde muhtemel tehlikelere karşı riskli bölgelerdeki trafo ve elektrik direklerine müdahale ederek geçici süre elektrik akımını kapattı. Öte yandan merkez Yıldırım
ilçesi Karamazak Mahallesi ve Kurtuluş Caddesi'nde de kırılan ağaç dalları otomobillere zarar verdi. Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle bir çok mahallede uçan cisimler ve kırılan ağaç parçaları sebebiyle maddi hasarlar meydana geldi.
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada