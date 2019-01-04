Son Dakika Haberleri: Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi, Minareyi Yıktı

Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi, Minareyi Yıktı

57 dakika önce

Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, minareyi yıktıSİNOP - Sinop'ta öğle saatlerinde çıkan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, bir minareyi yıktı.

Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, minareyi yıktı

SİNOP - Sinop'ta öğle saatlerinde çıkan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, bir minareyi yıktı.
Sinop'ta öğle saatlerinde başlayan fırtına akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri limana sığınırken, Karadeniz'de esen şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilerek, çatılar uçtu.
Sinop'ta öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Korucuk Mahallesi Camisi'nin minaresinin uçmasına sebep olurken KYK Mahmud Kefevi Kız Öğrenci Yurdunun C Blok'unun çatısının bir bölümünü uçurdu. Devrilen çatının yoldan geçen vatandaşlara zarar vermemesi için emniyet ekipleri yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Fırtınanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:14 Kaynak: İHA

Sinop, Genel
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