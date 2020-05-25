Fırtına çatıları uçurdu, leylek yuvasında yangına sebep oldu - Son Dakika

Fırtına çatıları uçurdu, leylek yuvasında yangına sebep oldu
Çatısı uçan bina Yanan leylek yuvası ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, Halil Efendi Mahallesinde elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında yangın çıktı.
Çatısı uçan bina
Yanan leylek yuvası ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, Halil Efendi Mahallesinde elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:51 Kaynak: AA
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