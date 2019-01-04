Son Dakika Haberleri: Fırtına, Çatıyı Uçurdu

Fırtına, Çatıyı Uçurdu

52 dakika önce

Antalya'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.

Fırtına, Çatıyı Uçurdu, System.String[]
Antalya'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.
Manavgat'ta dün gece etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran saç levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saç levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. - Manavgatantalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

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