Fırtına, Çatıyı Uçurdu
52 dakika önce
Antalya'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.
Antalya
'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat
Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.
Manavgat'ta dün gece etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe
Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran saç levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin saç levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. - Manavgatantalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:06 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Aşırı Yağış Nedeniyle Antalya'daki İlk İdmanını Sahada Yapamadı
Fenerbahçe'nin Antalya'da Marşlarla Karşılanması, Kayserisporluları Kızdırdı!
Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
Beşiktaş'ın Anlaştığı Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi