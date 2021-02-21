Fırtına çıkınca, tezgahlarda balık bolluğu azaldı - Son Dakika

KARADENİZ'de son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık çeşitleri azaldı. Samsun 'da az da olsa kısıtlamada sokağa çıkanlar, açık olan tezgahlardan balık satın aldı.

Karadeniz'de son haftalarda etkili olan fırtına balık tezgahlarını da vurdu. Balıkçıların şiddetli rüzgar yüzünden tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle tezgahlar neredeyse boş kaldı, balık fiyatları da arttı. Balıkçılar, ek tedbirlerle avı yeniden başlayan Karadeniz'in incisi hamside, sürülerinin daha soğuk olan Rusya'ya yöneldiğini ifade etti. Kentte sokağa çıkma kısıtlmasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarında; barbunun kilosu 40-45, mezgit 35-40, hamsi 25-30, tirsi 25, deniz levreği 150, çipura 40-50 ve somon da 35 liradan satışa sunuluyor.