Son Dakika Haberleri: Fırtına Demre'de Plastik Seralara Zarar Verdi

Fırtına Demre'de Plastik Seralara Zarar Verdi

2 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan fırtına plastik seralara zarar verdi ve ağaçları devirdi.

Fırtına Demre'de Plastik Seralara Zarar Verdi, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan fırtına plastik seralara zarar verdi ve ağaçları devirdi.

Demre'de sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. İlçe genelini etkisi altına alan fırtına, örtü altı üretim yapılan plastik seralara ve şehir merkezindeki ağaçlara zarar verdi. Saatteki hızı 60-85 kilometre arasında değişen fırtına nedeniyle biber, salatalık, fasulye ve domates gibi ürünlerin ekili olduğu birkaç seranın naylonları yırtıldı. Kent merkezindeki bazı ağaçlar ise rüzgarın etkisiyle devrildi. İlçede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre birimi ekipleri ile Demre Belediyesi ekipleri ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı.

Demreli üretici Mehmet Günay, "Şiddetli fırtına ve sağanak yağmurun hafif hasarla atlatılması sevindirici, varımızı yoğumuzu üretim yapabilmek için harcıyoruz hatta çocuklarımızın geleceği üreteceğimiz ürünlere bağlı" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Demre, 3. Sayfa
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