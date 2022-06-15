Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı

15.06.2022 16:48

Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için girdiği Fırtına Deresinde boğularak yaşamını yitiren gencin son görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kayıtlarda 21 yaşındaki Gökmen Dedecan'ın kuvvetli akıntı arasında yüzdüğü anlar yer alıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden gencin dereye girme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Fırtına, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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