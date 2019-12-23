Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

Konya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle vakti saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaç dalları kırıldı. Yazır Mahallesi Gülvatan Sokakta 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteoroloji verilerine göre şiddetli rüzgarın gün boyunca süreceği belirtildi.