Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

7 saat önce

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurduKonya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı uçtu.

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

Konya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle vakti saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaç dalları kırıldı. Yazır Mahallesi Gülvatan Sokakta 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteoroloji verilerine göre şiddetli rüzgarın gün boyunca süreceği belirtildi.

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Son Dakika Haberleri
22:30 Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Gaziantep'te 'suriye platformu' kuruldu - Son Dakika
22:29 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
22:26 FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]