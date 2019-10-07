Son Dakika Haberleri: Fırtına elektrik direğini devirdi
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına elektrik direğini devirdi

Fırtına elektrik direğini devirdi

51 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen fırtına elektrik direğini devirirken, 8 mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Fırtına elektrik direğini devirdi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen fırtına elektrik direğini devirirken, 8 mahalleyi elektriksiz bıraktı.


Aşırı rüzgar ve fırtına yüksek gerilim hatlarının geçtiği elektrik direğini yerinden söktü. Fırtına anında devrilen direklerin etrafında kimsenin olmaması felaketi önlerken, elektrik kablolarının kopması nedeniyle, Akarsu, Kelahmet, Egemen, Çatalca, Baharlı, Ağzıdelik, Çayboyu ve Halitağa mahalleleri elektriksiz kaldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
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