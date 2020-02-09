Fırtına elektrik tellerini kopardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına elektrik tellerini kopardı - Son Dakika

Fırtına elektrik tellerini kopardı

6 saat önce

Adıyaman'da şiddetli fırtınanın kopardığı elektrik telleri otomobilin üzerine düştü.

Fırtına elektrik tellerini kopardı, System.String[]

Adıyaman'da şiddetli fırtınanın kopardığı elektrik telleri otomobilin üzerine düştü.


Adıyaman'da saatteki hızı 20 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı etkisi altına alıyor. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik telleri koptu.


Sakarya Caddesi üzerindeki direklerin üzerinde elektrik kabloları fırtınaya dayanamayarak koptu. Kopan teller bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin kaportasında hafif hasar meydana geldi. Bölgede bir süre elektrikler kesildi. Olay yerine polisler gelerek güvenlik önlemi aldı.


Akedaş ekipleri olay yerine gelerek kopan telleri yeniden birleştirerek, elektrik akımı yeniden verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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