Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı - Son Dakika
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Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

01.04.2022 14:07
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

Edirne'de şiddetli fırtına bir evin çatısını yerinden söktü.

Edirne'de şiddetli fırtına bir evin çatısını yerinden söktü. Çatıdan düşen parçalar sonucu evde oturan kişi yaralandı.

Edirne'de şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle evin çatısı yerinden söküldü. Çatıdan düşen parçaların evde oturan vatandaşın üzerine düşmesi sonucu 1 vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan vatandaş, ambulans ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. - EDİRNE

Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

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Fırtına, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı - Son Dakika
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