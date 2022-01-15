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Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı - Son Dakika

Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı

15.01.2022 11:37

Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı Akdeniz'de 5 gün süren fırtınanın geçmesinin ardından, balıkçılar hazırlıklarını tamamlayarak tekrar açılırken son zamanlarda çok akıntı olduğunu ve bu durumun anormal olduğu aktarıldı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın: " Yağmurlu yağışlı...

Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı

Akdeniz'de 5 gün süren fırtınanın geçmesinin ardından, balıkçılar hazırlıklarını tamamlayarak tekrar açılırken son zamanlarda çok akıntı olduğunu ve bu durumun anormal olduğu aktarıldı

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın:

" Yağmurlu yağışlı bir fırtına vardı, fırtına arkası balıkçı teknelerimiz denize çıktı"

" Çok anormal denizde bu yıl çok akıntılar var"

MERSİN - Doğu Akdeniz'de 5 gündür yer yer etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın geçmesinin ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar denize açıldı.

Meteoroloji'nin geçtiğimiz hafta uyarısını yaptığı ve yaklaşık 5 gün etkili olan kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına Doğu Akdeniz'le birlikte Mersin genelinde de yer yer etkili oldu. Etkili olan yağış ve fırtına Doğu Akdeniz'de balıkçılık yapanların 5 gün süreyle açılmasını engelledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü yaklaşık 50 teknenin bulunduğu balıkçı barınağındaki balıkçılar da bu sürede ağ bakımlarını gerçekleştirdi ardından ise dün öğleden sonra fırtınanın etkisini yitirmesiyle denize açılarak tekrar 'Vira Bismillah' demeye başladı.

14 metrelik trol teknesi bulunan balıkçılardan Emre Balkış," Balıkçılıkla hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz, Allah nasip ettiği sürece. 4-5 gündür fırtına vardı işte, bizde sabah çıktık. Allah nasip etti çıktık. Ama balıkçılık biraz zayıf. hava şartlarından mı artık, balığın neslinden mi kaynaklanıyor, bilmiyoruz ama balıkçılığın durumu hiç iç açıcı değil işin açığı. Şuanda kalamar diye tabir ettiğimiz milletin gözünde mürekkep balığı olarak da bilinen kalamara çalışıyoruz. Biz balıkçı olarak denizlerimizi elimizden geldiği kadar temiz tutmaya çalışıyoruz. Ben avımı kaldırdığım zaman pislik çıkıyor, poşet çıkıyor biz bunları çöpe atıyoruz ama deniz kirliliği balık sirkülasyonunu çok etkiliyor, iklimler değişti. Önceden kış daha erken geliyordu, şimdi kış daha geç geliyor. Yaz değişti, yaz erken geliyordu, yaz da geç gelmeye başladı. Bunlar tabi ki faktör. Onlar çok etken oluyor balıkçılığın zayıflamasında. Elimizden geldiğince denizlerimizi temiz tutmamız lazım. Hani tek benle olmaz bu toplulukla olur, el birliği ile olur. Yavaş yavaş aşılamaya çalışıyoruz, limanımız da gördüğünüz üzere Allah'a şükür temizledik" dedi.

Akdeniz'de bu yıl çok akıntılar var, çok anormal

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ise "Baya bir fırtına vardı Akdeniz de. Yağmurlu yağışlı bir fırtına vardı. Fırtına arkası balıkçı teknelerimiz denize çıktılar. Ama balıkçılık çok zayıf. Bu hava şartları küresel ısınmadan dolayı gerçekten kötü gidiyor. Allah yardımcısı olsun balıkçıların hepimizin. Çok enteresan Akdeniz de balık bir ay kadar yaptı ondan sonra azaldı. Şuanda mazot ve işçi parasına çalışıyor tekneler. Bir haftadır teknemiz denize çıkmıyor. Dün itibariyle tekneler denize çıkamaya başladı. ve çok anormal denizde bu yıl çok akıntılar var. Fırtına olmasa bile çok enteresan tekne giderken 3-4 knot gidiyor, geri dönüştü 1-1.5 knota düşüyor. Bir bakıyorsun tekne hızlanıyor, akıntının nereden geldiği belli değil. Anormallik var Akdeniz'de bu sene. Tabi bu iklim değişikliğinin bir göstergesi. Büyük ihtimal küresel ısınma. Zaten Akdeniz 1-2 derece ısınmasından dolayı epey bir balık türleri göç etti yok, ter ketti, o yüzden balık azaldı" diye konuştu.

Akdeniz'de avcılığın yoğun yapıldığına dikkat çeken Sakın, bu durumun dengelenmesi için düzenleme yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı
Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı
Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı

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Fırtına, Akdeniz, Mevla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına geçti, balıkçılar Akdeniz'e açıldı - Son Dakika


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