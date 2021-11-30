Sitenin uçan çatısı otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesindeki Yapı Kuranlar Sitesinin çatısı şiddetli fırtına sebebiyle uçtu. Havalanan çatı yol üzerindeki bir otomobilin üzerine düştü. Enkaz altında kalan otomobil hurdaya dönerken sokak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. MAG ekipleri enkaz bölgesinde arama çalışması başlattı. Gemlik Belediyesinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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