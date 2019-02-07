Fırtına, Gökçeada'ya Deniz Ulaşımını Aksatıyor
35 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ilçesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'nde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale
'nin Gökçeada ilçesine deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı
ile Adalar
hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'teki Gökçeada- Kabatepe ve saat 15.00'te yapılması planlanan Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yine Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Bozcaada
ilçesine gerçekleştirilen feribot seferlerinde ise şu an için bir aksama yaşanmıyor.
Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat
, Çanakkale- Kilitbahir
ve Lapseki- Gelibolu
arasındaki feribot seferleri de normal olarak devam ediyor.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:26 Kaynak: DHA
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