Fırtına halı sahayı hurdalığa çevirdi - Son Dakika

Fırtına halı sahayı hurdalığa çevirdi

Çim saha kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Arnavutköy'de fırtına sonrasında bir halı saha kullanılamaz hale geldi. Lodosun etkisiyle bazı kısımları yıkılan ve çadırı uçan halı saha kullanılamaz hale geldi. Hurdalığa dönen halı saha havadan görüntülendi.

Lodos İstanbul'da bulunan birçok ilçede evlere ve iş yerinde hasara yol açmıştı. Arnavutköy'de şiddetli rüzgardan etkilenen bir halı sahanın yan koruma demirleri devrildi, çadırı uçtu. Lodos sonrasında hurdalığa dönen dev halı saha drone ile havadan görüntülendi.