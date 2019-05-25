Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu
9 saat önce
Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 30. kilometresi Karabulak köyü mevkinde etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:27 Kaynak: İHA
Iğdır- Doğubayazıt
karayolunun 30. kilometresi Karabulak köyü mevkinde etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları kırıldı, birçoğu da kökünden söküldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, çevre illerde bulunan kurumları 'çok ivedi' koduyla uyardı. Uyarıda, Erzurum
, Erzincan
, Kars
, Iğdır, Ağrı
ve Ardahan
'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına beklendiği belirtildi. Meteoroloji, ulaşımda aksama, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. - IĞDIR
Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz
Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı