Son Dakika Haberleri: Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu

Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu

9 saat önce

Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 30. kilometresi Karabulak köyü mevkinde etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.

Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu, System.String[]
Iğdır- Doğubayazıt karayolunun 30. kilometresi Karabulak köyü mevkinde etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları kırıldı, birçoğu da kökünden söküldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, çevre illerde bulunan kurumları 'çok ivedi' koduyla uyardı. Uyarıda, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına beklendiği belirtildi. Meteoroloji, ulaşımda aksama, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:27 Kaynak: İHA
Sabah, Iğdır, Güncel
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