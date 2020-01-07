Fırtına işe giden vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına işe giden vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Fırtına işe giden vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor

6 saat önce

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına gece boyu devam etti.

Fırtına işe giden vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor, System.String[]

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sürücüler etkisini sürdüren fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.


İstanbul'da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış gece boyu devam etti. Etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle işe gitmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde etkili olan yağış ve fırtınanın etkisi sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
14:51 İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır! İşte ülkelerin askeri güçleri - Son Dakika Haber
14:51 Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Son Dakika Haber
14:50 Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika Haber
14:48 İYİ Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
14:48 Bakan Çavuşoğlu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile görüştü - Son Dakika Haber
14:33 ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 15:01:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına işe giden vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]