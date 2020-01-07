Fırtına işe giden vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sürücüler etkisini sürdüren fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış gece boyu devam etti. Etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle işe gitmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde etkili olan yağış ve fırtınanın etkisi sürüyor.

(İHA)