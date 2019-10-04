Fırtına iskeleye bağlı motorun halatını kopardı

Gelibolu ilçesinde aniden çıkan fırtına, iskeleye bağlı bulunan Gelba 8 motorunun halatının kopmasına neden olunca sürüklenen motor, iskelede bulunan kılavuz kaptan motorunu sıkıştırdı.

Saat 15.30 sularında aniden çıkan kuvvetli fırtına, iskelede bağlı bulunan, Gelibolu Çardak arasında araç taşımacılığı yapan Gelba 8 motorunun halatını koparınca motor sürüklenmeye başladı.

İç liman kısmında bulunan motorun sürüklenerek aynı yerde bağlı bekleyen kılavuz motorlarının üstüne gitmesi heyecan yarattı.

Bu arada 2 kılavuz motorundan biri üstüne gelen motordan kaçarak kurtuldu. Diğer kılavuz kaptan motoru ise kaçamayınca sürüklenen motor ile iskele arasında sıkıştı.

Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma olmazken, iskeleye bir süre motorlar yanaşamadı. Sürüklenen motorun çalıştırılıp çekilmesinden sonra deniz ulaşımı normale döndü.