Fırtına, Kadıköy'ü yıktı geçti!

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı ilk final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenen Trabzonspor, rakibini Kadıköy'de 3-1'lik skorla devirdi ve 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi. Ligde şampiyonluk umutlarını başka bahara bırakan Fenerbahçe ise kupaya da veda edip hedefsiz kaldı.



RAKİP ALANYA VEYA ANTALYA



6. dakikada Sörloth'un şutunda Serdar aziz'e çarpan top ağlara gitti, Fırtına 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt 42'de şık bir vuruşla deniz Türüç'ten geldi, devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi. 83'te bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, takımını 2-1 öne geçirdi. Son sözü 90+4'te novak söyledi. Trabzon, finalde yarınki Alanya- Antalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



1- ŞIK bir golle takımını skorda tutan Deniz Türüç, sahanın en iyisiydi. Oyundan alınmasından sonra Fenerbahçe hücumda fren yaptı.



2- SEZONA damga vuran Sörloth, dün yine sahnedeydi. İki golle takımı Trabzon'a hem galibiyeti hem finali getiren isim oldu.



3- EKUBAN çok koştu, çok çalıştı hücumda F. Bahçe'yi zorladı. Ev sahibinde Serdar Aziz sakatlanana kadar yüksek efor sarf etti.



