Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı - Son Dakika

Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı

Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı -Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtına hareket halindeki kamyonun devrilmesine neden oldu -Devrilen kamyonda bulunan üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına ev eşyası taşıyan...

Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı

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- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtına hareket halindeki kamyonun devrilmesine neden oldu

-Devrilen kamyonda bulunan üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına ev eşyası taşıyan bir kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı.

Alaşehir ilçesinde saat 19.30 sıralarında Alaşehir'den Salihli yönüne giden Mert Ş. yönetimindeki 35 K 44034 plakalı ev eşyası taşıyan kamyon, Kavaklıdere mevkiinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yol ve şiddetli fırtınanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek yan yattı. Şans eseri kamyonun devrilmesi sırasında yolda başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı.

Sürücü Mert Ş. ve kamyonda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Alaşehir Salihli yolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapalı kaldı. Yol, Alaşehir Bölge Trafik, Jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 03:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı - Son Dakika
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