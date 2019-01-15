Fırtına Karadaki Tekneleri Devirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına karadaki tekneleri devirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına karadaki tekneleri devirdi. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı dalgalarla kaplanırken fırtınanın hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaştı.



Kalkan Limanı'nda çekek yerinde bulunan 6 tekne fırtınanın etkisiyle devrildi. Tekne sahipleri korku dolu anlar yaşadı. Fırtına ile boyu zaman zaman 15 metreye kadar ulaşan dev dalgalar yola çıktı. Devlet Hastanesi yönünden geçen Kaş-Kalkan D-400 karayolu ulaşıma kapandı. Ulaşım Gökseki mevkisinden sağlanıyor.



Kaş Limanı'nda etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahilde bulunan iş yerlerine zarar verdi.



Öte yandan, Kaş'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı dalgalarla kaplandı. Kaş Belediyesi, karayolları ve İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı. - ANTALYA

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