Fırtına Karadaki Tekneleri Devirdi
1 saat önce
Fırtına karadaki tekneleri devirdiANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına karadaki tekneleri devirdi.
Fırtına karadaki tekneleri devirdi
ANTALYA - Antalya
'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına karadaki tekneleri devirdi. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı dalgalarla kaplandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayarak gün içerisinde etkisini arttıran fırtınanın hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaştı.
Kalkan Limanı'nda çekek yerinde bulunan 6 tekne şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Tekne sahipleri korku dolu anlar yaşadı. Dev dalgalar etkili oldu. Fırtına ile oluşarak yola çıkan dev dalgaların boyu zaman zaman 15 metreye kadar ulaştı. Devlet Hastanesi
yönünden geçen Kaş-Kalkan D-400 karayolu ulaşıma kapandı. Ulaşım Gökseki mevkisinden sağlanıyor. Kaş Limanı'nda etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahilde bulunan işyerlerine zarar verdi.
Öte yandan, Kaş'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı dalgalarla kaplandı. Kaş Belediyesi
, karayolları ve İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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