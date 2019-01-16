Son Dakika Haberleri: Fırtına Karadaki Tekneyi Devirdi

Fırtına Karadaki Tekneyi Devirdi

9 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı.

Fırtına Karadaki Tekneyi Devirdi, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı. Karada bulunan bazı tekneler fırtınada devrildi

Kaş'ta iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, birçok tekne zarar gördü. İlçede dün etkili olan fırtınayla oluşan dev dalgalar, Kaş Limanı'nda bakım ve onarım yapılmak üzere karaya çekilen 'Güzellik' adlı tekneyi devirdi. Kalkan Limanı'nda da 6 tekne bakım alanında yan yattı. Tekne sahipleri korku dolu anlar yaşarken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaş Belediyesi ekiplerince teknelerin devrildiği alanda temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

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