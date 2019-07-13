Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden söktü
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
'nin Delice
ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.
Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ve fırtına Delice Kaymakamlık
binasının çatısını yerinden sökerek metrelerce uzağa fırlattı. Fırtınaya dayanamayan 2 katlı kamu binasının çatısının bir bölümünün sökülerek parçalandı. Maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanan olmadı. - KIRIKKALE
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