Fırtına Kayseri'yi vurdu - Son Dakika
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Fırtına Kayseri'yi vurdu

18.04.2022 15:51
Fırtına Kayseri'yi vurdu

Kayseri'de etkili olan fırtınadan dolayı uçan bina çatısının parçaları, çevre binalardaki dairelerin camlarından içeri girdi.

Kayseri'de etkili olan fırtınadan dolayı uçan bina çatısının parçaları, çevre binalardaki dairelerin camlarından içeri girdi.

Kayseri'de etkili olan ve zaman zaman 60 km hıza ulaşan fırtına, kentin farklı bölgelerinde maddi hasar oluşmasına sebep oldu. Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Geçidi üzerinde fırtınadan dolayı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatının parçaları başka binalardaki dairelerin camlarından içeri girerken, elektrik direklerine ve park halindeki araçlara zarar verdi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, çok sayıda evde ve araçta maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine mahalleye gelen belediye ekipleri de uçan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji fırtına uyarısı yaptı

Diğer yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından fırtına ile ilgili yapılan uyarıda da, "Rüzgarın; Bugün ve yarın güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu
Fırtına Kayseri'yi vurdu

YORUMLAR
500
Kayseri'de nakliyecilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı Kayseri'de nakliyecilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü

Yenidoğan, Kocasinan, Fırtına, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına Kayseri'yi vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtına Kayseri'yi vurdu - Son Dakika
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