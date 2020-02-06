Fırtına Kırkağaç ilçesini olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına Kırkağaç ilçesini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Fırtına Kırkağaç ilçesini olumsuz etkiledi

6 saat önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına Kırkağaç ilçesini olumsuz etkiledi, System.String[]

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kırkağaç'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Kırkağaç Tren İstasyonu'nun ilçe giriş ve çıkış bariyerleri de kırıldı. Ayrıca, Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Süleyman Erdem'in kullandığı 45 R 1770 plakalı otomobilin üzerine refüjdeki elektrik direği devrildi. Aracın ön camından içeri giren elektrik direği, nedeniyle otomobildeki Erdem yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erdem, Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Etkisini sürdüren fırtına, Tevfikiye Mahallesi 53 sokak üzerinde bir apartmanın kiremitleri yola uçtu. Şans eseri yaralanan olmazken, bir araçta hasar meydana geldi.


Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
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