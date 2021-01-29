Fırtına Konyaaltı'nda 100 ağaca zarar verdi - Son Dakika

Fırtına Konyaaltı'nda 100 ağaca zarar verdi

Büyükşehir, Konyaaltı'nda fırtınanın izlerini siliyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'nde fırtınanın izlerini silmek için çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba günü etkili olan yağış ve fırtına sonucu Konyaaltı Sahili'nde hasar gören bölgelerde onarım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan fırtına ve oluşan dev dalgalar yürüyüş yollarına deniz kumlarını ve çakıl taşlarını taşırken, sahile zarar verdi. Fırtınada, 1 spor alanı, yaklaşık 100 ağaç, 700 metrelik çit bitkisi, yürüyüş yolları ve 400 metre korkuluk zarar gördü.

Çarşamba gecesinden itibaren teyakkuza geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü, 60 personelle çalışma yürütüyor. Ekipler, 5 bin metrekare çim alanların üzerine dalgaların taşıdığı kum ve çakıllar tazyikli su ile temizlendi. Ayrıca sahilde yer alan tuvaletlerin zarar gören kısımlarında onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.