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Fırtına kopan Antalya'da bazı vatandaşlar çılgınlık peşinde - Son Dakika

Fırtına kopan Antalya'da bazı vatandaşlar çılgınlık peşinde

30.12.2021 20:57

Kırmızı kod verilen Antalya'da bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayıp, dev dalgalara aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Farklı bir görüntüde ise sahildeki dalgaları cep telefonuyla görüntülemek isteyen bir vatandaş, dalgaların azizliğine uğradı.

Meteoroloji'nin 'kırmızı' kodla uyardığı Antalya'da sağanak yağış devam ederken rüzgar da şiddetini akşam saatlerine doğru arttırdı.

SIRILSIKLAM OLDULAR

Şiddetli rüzgardan dolayı Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu duruma aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Eğlence çılgını iki vatandaş, dalgaların çarpmasıyla birlikte sırılsıklam oldu.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Farklı bir görüntüde ise kahverengiye dönmüş sahildeki dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı. Cep telefonuyla kayda giren vatandaş, bir anda kıyıya çarpıp caddeye ulaşan dalgaların kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Konyaaltı Sahili, Meteoroloji, Antalya, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına kopan Antalya'da bazı vatandaşlar çılgınlık peşinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtına kopan Antalya'da bazı vatandaşlar çılgınlık peşinde - Son Dakika
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