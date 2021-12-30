Fırtına kopan Antalya'da bazı vatandaşlar çılgınlık peşinde - Son Dakika

Meteoroloji'nin 'kırmızı' kodla uyardığı Antalya'da sağanak yağış devam ederken rüzgar da şiddetini akşam saatlerine doğru arttırdı.

SIRILSIKLAM OLDULAR

Şiddetli rüzgardan dolayı Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu duruma aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Eğlence çılgını iki vatandaş, dalgaların çarpmasıyla birlikte sırılsıklam oldu.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Farklı bir görüntüde ise kahverengiye dönmüş sahildeki dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı. Cep telefonuyla kayda giren vatandaş, bir anda kıyıya çarpıp caddeye ulaşan dalgaların kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.