Fırtına köyü yerle bir etti: Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu - Son Dakika

Fırtına köyü yerle bir etti: Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu

Şirindere Köyü, felaketi yaşadı

AYDIN - Aydın'da aylar sonra etkili olan yağış fırtına ile birlikte geldi. İncirliova ilçesine bağlı kırsal Şirindere Köyü'nde sabah saatlerinde meydana gelen fırtınada onlarca evin çatısı uçtu. Yaşamın adeta felç olduğu köyde ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova İlçesi'ne bağlı Şirindere Köyü'nde fırtına çıktı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü. Elektrik direklerini yıktı. Ağaçları kökünden söktü. Maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği köyde, vatandaşlar havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesi'ne bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başladı.

Olaydan sonra Köye gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, fırtınanın köyü adeta yerle bir ettiğini belirterek tek tesellilerinin yaralanma ve can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

Her şeyin bir anda olduğunu belirten Köy sakinlerinden Mehmet Filiz, "Sabaha karşı bir anda uğultu çıktı. Belki bir dakika içinde ne olduysa oldu. Fırtına önüne ne geldiyse alıp götürdü. Evlerin ve besihanelerin çatıları uçtu gitti. Kimin çatısının nerde olduğu belli değil" diye konuştu.

Fırtına sırasında herkesin uykuda olması nedeniyle bağırış çağırışlarla uyandıklarını belirten Huriye Filiz ise, "Ne olduğunu anlayamadık. Önce bir uğultu çıktı. Ardından tüm çatılar uçmaya başladı. Köylüler olarak birbirimizi kontrol ettik. Yaşlı ve çocukları kontrol ettik. Maddi hasar var ama çok şükür vana gelmedi diyerek büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.

Bu arada fırtına nedeniyle sadece evler değil bölgedeki zeytin bahçelerinde de büyük hasar oluştu. Onlarca ağaç kökünden sökülürken, yüzlerce ağacın ise dalları tamamen kırıldı. Elektrik ve suların da kesik olduğu köyde, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.