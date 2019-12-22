Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı - Son Dakika
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Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı.

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili'nde dev dalgalar oluştu.


Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler. - BALIKESİR

Edremit Körfezi, Kuzey Ege, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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