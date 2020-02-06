Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu - Son Dakika

Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu

6 saat önce

Fırtınanın etkisi ile hava limanı yanında bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nün çatısı uçtu, bir ekip otosunda maddi hasar meydana geldi.

Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu, System.String[]

Fırtınanın etkisi ile hava limanı yanında bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nün çatısı uçtu, bir ekip otosunda maddi hasar meydana geldi.


Tokat'ta etkisini göstermeye devam eden fırtına maddi hasara neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile Hava Limanı içerisinde bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nün çatısı uçtu. Ekipler yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma yaptı. Behzat Bulvarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü binası önündeki trafik ekiplerine ati bir otomobilin üzerine binadan tavan parçaları düşmesi üzerine maddi hasar meydana geldi. Ayrıca Tokat Devlet Hastanesi yanındaki bir apartmanın çatısı uçarak yola düştü. Binanın girişinde boş durumda bulunan bir iş yerinin camları kırıldı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:19:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]