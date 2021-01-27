Fırtına minarenin külahını uçurdu - Son Dakika

Fırtına minarenin külahını uçurdu
27.01.2021 17:27
Fırtına minarenin külahını uçurdu Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına bir çok noktada hasar verirken bir caminin minaresindeki külahı yerinden sökerek uçurdu.
Fırtına minarenin külahını uçurdu
DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına bir çok noktada hasar verirken bir caminin minaresindeki külahı yerinden sökerek uçurdu. Külahın düştüğü esnada şans eseri yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden olan fırtına, Tavas ilçesi Kızılcabölük Yukarı Mahalle Camisinin minaresindeki külahı devirdi. Külah, caminin bulunduğu yola şiddetli bir şekilde düştü. Yaşanan olay sonrası yolda kimse olmadığı için facianın önüne geçildi. Yerinden sökülen külah vatandaşların yardımıyla caminin yanına bırakıldı.
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