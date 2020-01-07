Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu - Son Dakika

Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu

6 saat önce

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iki minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan etkilendi.

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iki minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınadan etkilendi. Kubbenin izolasyon için yapılan kaplamasının bir bölümü yerinden çıktı.

D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri 26 Eylül'deki Silviri depreminde yıkılmıştı. Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 40 kişilik ekip tarafından ayrı tarihlerde 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14- 16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik demir kullanıldığı belirlenmişti.

Halen minaresiz ve ibadete kapalı halde bulunan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu günümüzde geçerli bina yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenirken, akıbetine ilişkin henüz karar verilemedi.

KUBBE FIRTINADAN ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan fırtına minaresiz, ibadete kapalı Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesini de etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile kubbenin üzerini kaplayan izolasyon malzemelerinin bir bölümü yerlerinden çıktı. Şans eseri, o sırada yoldan geçen kimsenin bulunmamasıyla olası bir kaza yaşanmadı.

İTFAİYENİN YOĞUN MESAİSİ

İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçarken, binaların çatılarında tehlike yaratan dayanıksız baca ve malzemeler de tehlike yarattı. İtfaiye ihbardan ihbara yetişmeye çalışırken, Avcılar'da rüzgarın etkisi ile devrilen bacalardan kopan tuğla parçalarının bildirilmesi üzerine itfaiye bunlara da müdahale ederek tehlike yaratan tuğla ve beton parçalarını da indirdi.

Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu

Avcılar, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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