Fırtına Murat En Uzun Gece Filmi

Yönetmen
koltuğunda Orhan Kılıç
'ın oturduğu 'Fırtına Murat En Uzun Gece
' film
inin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın
, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Orhan KılıçSenaryo:
Orhan KılıçOyuncular:
Orhan Kılıç, Cem Kılıç, Eda Erol, Gamze Dar, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan, Murat Aydın, Serkan
Kuşari, Mustafa YılmazFilmin Türü:
PolisiyeOrijinal Adı:
Fırtına Murat En Uzun GeceYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
13.09.2019Fırtına Murat En Uzun Gece Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.