Fırtına nedeniyle 15 mezar tahrip oldu - Son Dakika

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren fırtına nedeniyle, şehir mezarlığında da tahribat oluştu.



Dün akşam saatlerinde Ordu'da başlayan ve özellikle yüksek kesimli bölgelerde şiddeti saatte 112 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Ordu'nun kent merkezinde ve ilçelerinde çatıların uçtuğu, ağaçların yıkıldığı ve elektrik ve telefon direklerinin hasar gördüğü fırtına sonucu bazı okullarda eğitime ara verildi.



Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Altınordu ilçesindeki Şahincili Şehir Mezarlığı'nda bulunan yaklaşık 10 ağaç yıkıldı. Bazı ağaçların kökünden devrildiği olay sonrası mezarlıkta bulunan yaklaşık 15 mezar tahrip oldu. Mezarlardan bazıları yeri ağaçların devrilmesi sonucu büyük hasar görürken, bazı mezarlar da yerinden oynadı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, temizleme ve düzenleme çalışması başlattı. - ORDU