Fırtına nedeniyle araçların üzerine çatı parçaları düştü - Son Dakika

Fırtına nedeniyle araçların üzerine çatı parçaları düştü

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalandılar

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi'ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşattı. Esnaf, mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.

Hortum oluştu

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. İlçede çok sayıda binanın çatısının hortum nedeniyle hasar gördüğü dikkati çekti.

Çekmeköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Bazı vatandaşların, araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.

Esenyurt'ta dere taştı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca itfaiye ekipleri, Esenyurt'ta su basan bir bodrum katta engelli bir vatandaşın bulunabileceği bilgisi üzerine evin korkuluklarını keserek kurtarma çalışması başlattı.

Çatalca'da da bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İlçede oluşan hortum nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Çatalca yolundaki bir dubleks evin çatısının uçtuğu, bahçesindeki ağaçların koptuğu, bahçe çitlerinin devrildiği gözlendi. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle evin önündeki elektrik direği de devrildi.

Öte yandan, Silivri Selimpaşa'da yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çatalca Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında, hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Fabrikanın imalathanesi, deposu, sergi ve idari bölümlerinin büyük bölümü hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İmalathanenin çatısı dağılırken, bazı üretim makinelerinin yolun karşı tarafına uçtuğu görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanaktan en çok etkilenen Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ile incelemelerde bulundu

Su baskınına karşı barikat kuruldu

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinin otele girmemesi için çaba gösteren yetkili, otelin içindeki halıları rulo yaptırarak binanın önüne barikat kurdu.

D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisi yan yolu üzerinde bulunan bir otelin çalışanları, otelin içine yağmur suyu girmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Başlarına poşet geçiren çalışanlar, otelin içindeki halıları rulo yapıp yolun kenarına dizerken, otel müdürü de trafiği kontrol etti.

Sürücülerin yolun kenarındaki su birikintisinden yavaş geçmeleri için yalın ayak suyun içine giren otel müdürü Güray Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suyu engellemek için böyle yaptık. Daha önce başımıza geldi ama bu kadar değildi. Suyu sıçratmamaları için de sürücüleri uyarıyorum." dedi.

En fazla yağış alan ilçeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte en fazla yağış alan ilçelerin Ümraniye ve Üsküdar olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Öğle saatlerinden itibaren ise il geneline yayılan kuvvetli sağanağın Boğaz çevresinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla metrekareye Ümraniye'de 28,9, Üsküdar'da 24,8, Eyüpsultan'da 20,7, Samandıra'da 16 ve Silivri'de 13,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

"Can kaybı bilgisi yok"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananların çarpık kentleşmeden kaynaklandığını söyledi.

"Geçmiş yıllarda ranta dayalı yapılan imarlaşma yapılanmadan dolayı maalesef vatandaşlarımız bunun cezasını çekiyorlar." diyen Bozkurt, kendilerine ulaşmış herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı yok. Bir tane daire var, orayla ilgili bakıyor arkadaşlar. Suriyeli engelli bir vatandaş var, şüphe duyuyorlar, öyle bir şey var mı yok mu bakacaklar. Belediye ekiplerimiz sabaha kadar vatandaşlarımızla beraber burayı temizleyeceğiz, tahliyesini yapacağız. Bütün arkadaşlarımız burada olacaklar. Bazı dairelerin kendisi otomatik olarak tahliye edildi. Diğerlerinin de tahliyesi devam ediyor. Son daire tahliye edilene kadar burada çalışacaklar. İtfaiye ekipleri de burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi temizlik ve zabıta birimleri buradalar. Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalara devam edecekler. Ben de gelip çalışmaları denetleyeceğim."

Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:12 Kaynak: AA

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