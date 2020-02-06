Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bir inşaatın iskelesi devrildi - Son Dakika
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Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bir inşaatın iskelesi devrildi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan 4 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan 4 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kentte gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren fırtına hasara yol açtı. Selimiye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısı uçarak, askıda kaldı.

Ekiplerin sevk edildiği bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bina sakinleri de tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.

Zaferi Milli ve Akyazı mahallerinde birer evin çatısı uçarken, Karşıya Mahallesi'ndeki bir inşaatın iskelesi, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Fırtına il genelinde etkisini sürdürüyor.

Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bir inşaatın iskelesi devrildi

Altınordu, Selimiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:59 Kaynak: AA
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