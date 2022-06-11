Fırtına nedeniyle binanın çatısının uçması
Su birikintisinde kalan bir araç
Suyun yoldan akışı
Devrilen ağaçlar ANKARA - Çankaya'da Öveçler Mahallesinde fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu.
Kaynak: AA
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