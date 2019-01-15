Son Dakika Haberleri: Fırtına Nedeniyle Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Fırtına Nedeniyle Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Fırtına nedeniyle çatıdan düşen adam hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Fırtına nedeniyle çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Demre ilçesine bağlı Yaylakaya Mahallesinde yaşayan 40 yaşındaki Yusuf Solmaz şiddetli fırtına nedeniyle evinin çatısına çıktı. Çatıda önlem almaya çalışan Solmaz, fırtınanın etkisini arttırması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan Solmaz ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. 40 yaşındaki Yusuf Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatı uçtu, ağaçlar ile bazı seralar zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:44 Kaynak: İHA

Solmaz, Antalya, Demre, 3. Sayfa
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